Un laboratoire de dépistage du Covid-19 a été aménagé et équipé au pôle universitaire d’El Bouni dépendant de l’université Badji Mokhtar d’Annaba et sera mis en service dès l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, a-t-on appris samedi du recteur, Mohamed Manaâ.

Ce laboratoire a été aménagé au rez-de-chaussée de la faculté des sciences médicales du pôle universitaire d’El Bouni sur une surface de 120 mètres carrée, a-t-il précisé, faisant part de l’ouverture d’un accès spécial Covid-19 pour ce laboratoire afin d’assurer le maximum de sécurité possible.

Le laboratoire est composé de 4 salles aménagées conformément aux normes d’isolation, d’éclairage et d’aération requises pour permettre d’effectuer toutes les phases de dépistage du nouveau coronavirus selon la technique PCR, a souligné le même responsable, précisant que cette nouvelle infrastructure a été dotée d’équipements modernes utilisés dans ce genre de tests. La capacité de ce laboratoire devant opéré en collaboration avec la direction de la santé et de la population (DSP) a été fixée à 30 tests par jou r et couvrira les besoins des wilayas de Guelma, El Tarf, et Souk-Ahras, a ajouté la même source.

Ce laboratoire sera encadré par un professeur spécialisé en microbiologie de la faculté de médecine de l’université d’Annaba et un staff médical et paramédical, a-t-on fait savoir, mettant l’accent sur l’importance de cette future infrastructure dans la consolidation des efforts nationaux de lutte contre le Covid-19.