Des professionnels de la santé ont recommandé la mise en place de mécanismes pour assurer des séances de rééducation à distance, au profit des enfants atteints d'autisme, rapporte samedi un communiqué de l'Association autisme Blida, qui a organisé une série de visio-conférences nationales sur ce sujet.

"Les enfants autistes figurent parmi les catégories les plus impactées par le confinement sanitaire, imposé en raison de la propagation du Covid-19. Cette situation et l'absence d'un plan et d'outils alternatifs pour la poursuite de leur prise en charge à distance les a privés des séances de rééducation (orthophoniques et autres) assurées par les associations ainsi que les centres et écoles spécialisés", ont estimé les participants aux visio-conférences. Ils ont recommandé pour remédier à ce type de situation en cas de crises similaires à l'avenir, " la création de mécanismes susceptibles d'assurer une prise en charge de qualité, de même niveau que celle garantie par les écoles et centres spécialisés". Selon le communiqué, de nombreuses associations ont tenté de suivre des e nfants autistes durant la période de confinement via les réseaux sociaux, mais l'"expérience n'a pas fait long feu". "De nombreuses familles d'enfants autistes ne possédant pas de micro-ordinateurs ou de connexion internet, et une majorité des associations et centres spécialisés manquent de moyens pour assurer un suivi à distance", est-il déploré dans le document. Les visio-conférences ont permis d'aborder "l'impact du confinement sur l'enfant autiste et sa famille". L'initiative a vu la participation de représentants de nombreuses associations du domaine, notamment des wilayas de Chlef, Saida, Tlemcen et Médéa, outre des experts étrangers (Arabie saoudite et Canada). Les visio-conférences ont été couronnées par une série de recommandions susceptibles de constituer un plan futur pour une prise en charge idoine des enfants autistes.

En tête de liste des recommandations figurent "la création d'un organisme national pour l'autisme, adaptation à l'avenir de l'action des associations et des centres aux situations d'urgence, adoption de la rééducation virtuelle comme solution d'appui pour le long terme, et la garantie d'un accompagnement psycho-social des familles".