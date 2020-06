Une commission spéciale du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s’est déplacée à Sétif pour une enquête épidémiologique permettant d’établir un point de situation de l’épidémie de nouveau coronavirus dans cette région, a-t-on appris samedi d’une source médicale.

Cette commission ministérielle composée de spécialistes en la matière inspectera plusieurs établissements de santé au chef-lieu de wilaya et dans les communes, notamment ceux enregistrant une augmentation dans le nombre des cas touchés par le coronavirus comme le centre hospitalo-universitaire CHU Abdenour Mohamed Saâdna, et les établissements publics hospitaliers (EPH) ‘’Sarob El Khaitar’’ d’El Eulma à l’Est de Sétif et ‘’Youcef Yaâlaoui’’ de la commune d’Ain Azel au sud de la wilaya, a précisé la même source à l’APS. Les membres de cette commission ministérielle se réuniront avec les différents acteurs concernés pour discuter et s’enquérir des préoccupations, difficultés et contraintes rencontrés par les staffs médicaux et paramédicaux dans leur lutte contre la propagation du C ovid-19, selon la même source.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid avait déclaré samedi depuis Boumerdès que la cellule de crise de suivi du coronavirus au niveau du premier ministère "possède des données exactes sur la situation épidémiologique et a chargé une cellule opérationnelle disposant de tous les moyens et mécanismes d’effectuer une enquête épidémiologique dans la wilaya de Sétif (El Eulma) qui a enregistré une hausse inquiétante du nombre de cas’’.