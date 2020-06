Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Athènes à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés pour dénoncer la situation des migrants en Grèce dont des milliers sont menacés d'être expulsés de leur logement aux termes d'une nouvelle politique mise en application par le gouvernement.

Selon des médias, environ 1.100 protestataires, selon la police grecque, 2.000 ont défilé dans le centre d'Athènes en brandissant des pancartes exigeant : "Pas de réfugiés sans-abris, persécutés, emprisonnés", et protestant contre l'expulsion de leur logement de réfugiés qui bénéficiaient d'un hébergement provisoire.

La plupart des manifestants étaient des sympathisants d'organisations antiracistes rejoints par quelques réfugiés venus des camps de migrants situés près d'Athènes. Les autorités grecques comptent déplacer 11.200 personnes pour faire de la place pour d'autres demandeurs d'asile qui vivent actuellement dans des conditions sordides dans des camps dans les îles grecques. Les réfugiés ayant obtenu l'asile pouvaient bénéficier de logements où ils avaient le droit de rester six mois. Or le gouvernement conservateur du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a réduit cette période à un mois, une mesure qui a suscité l'inquétude du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) car des milliers de réfugiés risquent de devenir des sans-abris.

Le gouvernement grec a affirmé qu'il faisait tout son possible pour "assurer une transition douce à ceux qui quittent leur logement".

Dans un message à la Journée mondiale des réfugiés, le ministère grec des Migrations et de l'asile a souligné qu'au cours "des dernières années la Grèce s'est retrouvée au centre de la crise des migrations en portant un fardeau disproportionné". La présence continue de plus de 32.000 demandeurs d'asile sur les îles a fini par susciter des tensions avec les populations locales