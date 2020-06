A cette occasion, l'Association Forum réfugiés-Cosi , avec l'aide de nombreux experts, a dévoilé son rapport mensuel sur l'Asile et sur le sort des réfugiés climatiques, dont la protection par le droit international reste très vague.

Des dizaines de personnes risquent d'être concernées par les migrations forcées liées au dérèglement climatique dans les prochaines années.

Mais dans certaines régions du monde, comme en Océanie ou en Asie , "ce n'est pas un problème futur, c'est un problème actuel", rappelle Bérangère Taxil.

"Le Bangladesh , la Chine, l'Inde et les Phillipines ont chacun enregistré plus de 4 millions de déplacements", explique le spécialiste François Gemene dans le rapport, évoquant également le cas des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, susceptibles d'être victimes de troubles impactant fortement l'agriculture, secteur primordial dans ces pays. En Océanie, c'est notamment sur l'archipel des Kribati ou de Tuvalu que le réchauffement climatique et la montée des eaux inquiètent. Les habitants de ces archipels menacés par la monté des eaux sont de plus en plus nombreux à vouloir se réfugier, entre autres, en Nouvelle Zélande.

C'est d'ailleurs la justice néo-zélandaise , puis la Cour des droits de l'Homme de l'ONU, qui ont rendu la première jurisprudence sur le sujet des déplacés climatiques de l'affaire Teitiota.

Teitiota est un père de famille de 43 ans originaire de Kiribati qui espérait devenir "le premier réfugiés climatique". En 2015, il a été expulsé de la Nouvelle-Zélande après avoir usé tous les recours juridiques.

Alors que certaines études prévoient 150 à 250 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050, aucun statut international n'existe pour encadrer et protéger ces migrations, Un communiqué de l'Association Forum réfugiés-Cosi a indiqué d'autre part qu"'alors que nous traversions déjà une période de repli sur soi, la crise du Covid-19 a entrainé la fermeture des frontières des pays de l'Union européenne et a considérablement restreint l'accès au droit fondamental de demander l'asile.

Ce constat a été fait alors que le 20ème rapport sur l'état des lieux de l'asile en France et en Europe est publié ce s amedi 20 juin.

Enrich par la contribution d'experts , chercheurs, photographes, dessinateurs et écrivains, préfacé par Philippe Grandi, Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, cette édition spéciale associe au rapport annuel un bilan de 20 ans d'asile et un regard prospectif sur l'avenir du droit d'asile.

Le droit d’accès à l’asile a été "dangereusement" remis en cause ces derniers mois aux frontières de l’Union européenne (UE). La suspension de la procédure d’asile en Grèce suite aux arrivées depuis la Turquie et la fermeture des ports européens en mer Méditerranée dans le contexte de la crise sanitaire mettent en exergue les défaillances des Etats membres de l’UE et les limites du système d’asile européen pour répondre aux besoins croissants de protection internationale.

Dans ce contexte, Forum réfugiés-Cosi rappelle aux institutions de l’UE et aux Etats membres, en particulier la France et ses représentants au sein du Conseil de l’UE et du Parlement européen, dans un récent rapport publié en mai, dernier la nécessité d’assurer un accès à la procédure d’asile conforme au droit européen et international, notamment dans le cadre de la gestion des arrivées aux frontières européennes et des opérations de secours et de débarquement des migrants secourus en mer.

L'associati on leur demande aussi d'établir un système européen solidaire et juste de répartition des demandeurs d’asile, notamment dans le cadre de révision du règlement Dublin.

Si différentes formes de solidarité sont en cours de discussion, certains Etats membres refusent encore d’assumer leur responsabilité en matière d’accueil et de protection.

A défaut d’accord sur cette réforme, tout système temporaire d’accueil et de répartition doit s’inscrire pleinement dans le cadre du régime d’asile européen commun, de respecter les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une procédure de retour, notamment dans le cadre de la révision de la directive Retour.

Plusieurs institutions internationales et européennes ont rappelé aux Etats membres et à l’UE leurs engagements au titre du droit d’asile et des droits fondamentaux, garantis par les normes contraignantes issues du droit européen ou international.