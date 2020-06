Quelque 1.100 familles nécessiteuses de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié, samedi, de colis alimentaires et de moyens de protection contre le Coronavirus a-t-on appris du représentant de l’association de bienfaisance "Ghaith" de Aïn Taya (Alger) initiatrice de cette action. Réda Bendiaf a souligné que cette opération de solidarité a ciblé les familles dans le besoin résidant en zones d’ombre des communes de Layoune, Sidi Boutechent , Béni Chaib, Béni Lahcen, Khémisti, Sidi Abed et Sidi Lantri.

Ces aides ont été acheminées jusqu’aux domiciles de ces familles par les membres de l’association, en collaboration avec les services communaux et de jeunes bénévoles.

Au cours des prochaines semaines, cette association poursuivra son action caritative en direction des familles nécessiteuses des wilayas de Tiaret, El Bayadh et Djelfa.

Au mois de juillet, des visites médicales seront programmées au profit des habitants des régions reculées des wilayas de Tissemsilt et de Tiaret, a ajouté la même source.