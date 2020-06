La campagne de vendange du raisin de table bat son plein dans les principaux vignobles enserrés entre les localités de Mansourah et Hassi-Lefhal d’une part et entre Hassi-Ghanem et El-Menea sur l’axe de la RN-1, au sud de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on constaté dimanche sur place Les vignerons ont commencé à vendanger depuis la mi-juin dans ces nouvelles plantations de vignobles estimées, à près de 450 hectares dont près de 270 hectares sont productifs, selon la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

Près d’une dizaine d’exploitants "pionniers" des vignobles ont planté des ceps de différentes variété notamment "cardinal, sabelle, le gros noir et rouge" qu’ils avaient fait venir du nord du pays pour la production de raisin de table précoce. Accroupi devant un rang de vignes, les vignerons coupent soigneusement dans une ambiance festive, la grappe de raisin en enlevant les feuilles qui gênent avant de l’entreposer dans des cageots, transportés vers le souk de Ghardaïa où il est vendu entre 250 et 300 DA le Kilogramme.

Cette filière agricole "viticole" dans la ré gion sud de la wilaya (subtropicale) a été favorisée depuis l’an 2000 par plusieurs facteurs notamment le climat et l’existence d’un potentiel hydrique important, explique un technicien de la DSA.

Une production de près de 45.900 quintaux de raisin de tables est attendue durant cette campagne de vendange précoce (2020) dans la wilaya , estiment les services de la direction de l’agriculture.

L’année précédente (2019) la production du raisin de table a atteint 44.000 Qx dont une partie a été exporté comme raisin de table "Bio" vers l’Europe, a-t-on rappelé.

"De par le climat, l’eau et le type de sol, les régions de Hassi Lefhal et El Meneaa s’y prêtent à cette culture de la vigne et donnent de grandes grappes dépassant souvent les poids de deux kilogrammes, souligne Khaled Bahaz un exploitant agricole de plus de 300 hectares dont 24 ha de vignobles.

"On espère une bonne récolte cette année et les producteurs sont quasi euphoriques, et l'état sanitaire des raisins est parfait", a affirmé le viticulteur Bahaz. "Tout pousse sur cette terre irriguée par une eau minérale extraite des entrailles du sol’’, a expliqué M. Bahaz .

"Le seul problème que l’on rencontre est la main d’œuvre qui se raréfie", a-t-il ajouté. "J’ai entamé la culture de vigne depuis 2004 et cela a donné de très bons résultats, près de 300kg de raisin précoce à l’hectare sans engrais et pesticides chimiques", a-t-il précisé.

La ferme de Bahaz est devenue un exemple dans la région qui a incité de nombreux exploitants à développer l’arboriculture et le vignoble le long de la route nationale (RN-1) entre Hassi Lefhal et El Meneaa.