Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 11.631, soit 26 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 837 alors que le nombre des patients guéris passe à 8.324, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Batna (2 cas), Laghouat (2), M'Sila (1), Constantine (1), El-Oued (1), Ghardaïa (1), Oran (1), Ouargla (1), Mascara (1) et Bejaïa (1), a détaillé Dr Fourar, notant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des décès.En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 11 autres n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine) s'élève à 24.941, dont 9.955 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 14.986 cas suspects selon des indications de l'imagerie et du scanner, a poursuivi Dr. Fourar, précisant que 38 patients sont actuellement en soins intensifs.

Enfin, le Docteur Fourar a indiqué que "la négligence et le non respect des règles générales de prévention et du port obligatoire du masque, en tant que mesures essentielles pour protéger la société, favorisent inévitablement la propagation de l'épidémie".