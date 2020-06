Le magazine français, spécialisé en arts martiaux "Karaté Bushido" a consacré la Une de sa dernière édition au kickboxer algérien Elias Mahmoudi, actuel 4e au classement mondial de Muay thai, d'après Onechampionship, la prestigieuse Ligue asiatique spécialisée dans la promotion et l'organisation de combats dans différents arts martiaux.

Ce média spécialisé, fondé il y à peine quelques semaines par un groupe de passionnés, s'est fixé comme objectif "de défendre les arts martiaux" et surtout, "de faire connaitre les champions locaux", ainsi que les différentes disciplines martiales dans lesquelles ils évoluent.

Outre sa quatrième place en Muay thai, Mahmoudi occupe la 5e place au classement mondial de la spécialité kickboxing, toujours suivant le Ranking de la Ligue Onechampionship.

Surnommé "Le Sniper" à cause de l'incroyable précision de ses coups, l'Algériens de 22 ans avait fait sensation en décembre 2019 en battant aux points l'ancien triple champion du monde des poids mouche, le Thaïlandais Lerdsila Phuket.

Dès lors, Mahmoudi s'était dit "prêt" à combattre pour la ceinture mon diale des poids mouche, même s'il ne figure pas en première position dans la liste des challengers.

En effet, classé 4e mondial, Mahmoudi est devancé par un Thaïlandais et un Britannique, à savoir Superlek Kiatmoo (2e) et Jonathan Haggerty (3e), alors que l'actuel N1 est le Thaïlandais Panpayak Jitmuangnon.