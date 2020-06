La Chine espère que l'Inde collaborera avec elle pour maintenir conjointement la paix et la stabilité dans les zones à la frontière entre les deux pays, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

"La Chine espère que l'Inde travaillera avec nous, suivra fidèlement le consensus important atteint par les dirigeants des deux pays, respectera les accords conclus entre les deux gouvernements et renforcera la communication et la coordination sur la gestion appropriée de la situation actuelle via des voies diplomatiques et militaires", a déclaré Zhao Lijian, vendredi, en présentant la position de la Chine sur la résolution de l'incident de Galwan.

La vallée de Galwan se situe du côté chinois de la ligne de contrôle effectif (LCE) dans la section ouest de la frontière sino-indienne.

Depuis plusieurs années, les troupes frontalières chinoises patrouillent et sont en service dans cette région, a noté M. Zhao.

Depuis le mois d'avril de cette année, des troupes frontalières indiennes ont "unilatéralement et continuellement construit des routes, des ponts et d' autres installations sur la LCE dans la vallée de Galwan.

La Chine a déposé des représentations et des protestations à plusieurs reprises, mais l'Inde est allée encore plus loin pour traverser la LCE et effectuer des provocations", a-t-il indiqué.

Au petit matin du 6 mai, les troupes frontalières indiennes, qui ont "traversé la LCE durant la nuit et pénétré le territoire chinois , ont construit des fortifications et des barricades, entravant la patrouille des troupes frontalières chinoises", a indiqué M. Zhao. Afin d'apaiser la situation, la Chine et l'Inde ont maintenu une communication étroite par des canaux militaires et diplomatiques.

En réponse à la demande de la partie chinoise, l'Inde a accepté de retirer le personnel qui avait traversé la LCE et de démolir les installations et a mené à bien cette tâche.

Le 6 juin, les troupes frontalières des deux pays ont tenu une réunion au niveau des commandants et sont parvenues à un consensus sur l'assouplissement de la situation.

"Etonnamment, dans la soirée du 15 juin, des troupes indiennes de première ligne, en violation de l'accord conclu lors de la réunion au niveau des commandants, ont une nouvelle fois traversé la LCE pour mener une provocation délibérée, alors que la situation dans la vallée de Galwan s'était déjà apaisée.

Elles on t même violemment attaqué des officiers et des soldats chinois qui s'étaient déplacés pour mener des négociations, déclenchant ainsi de violents conflits physiques et faisant des victimes", a dit le porte-parole chinois. La Chine a déposé des représentations solennelles et de fermes protestations auprès de la partie indienne", a déclaré M. Zhao.

Au cours d'une conversation téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a réitéré la position "ferme" de la Chine, exhortant l'Inde à mener une "enquête approfondie sur l'incident, à sanctionner sévèrement les personnes responsables" et à "cesser immédiatement tout acte de provocation afin d'assurer que tels incidents ne se reproduisent plus", a-t-il conclu.