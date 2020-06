Cinq civils ont été tués dans des raids aériens menées par Ankara, qui poursuivait vendredi une vaste offensive dans le nord de l'Irak contre des éléments armés kurdes de Turquie, malgré les protestations officielles de Baghdad.

La Turquie, voisine de l'Irak, a lancé dimanche des raids aériens contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, parti kurde turc interdit), qui dispose de bases et camps d'entraînement dans le nord kurde et montagneux de l'Irak.

En dépit des protestations des autorités irakiennes contre ces premières hostilités, la Turquie a maintenu sa position et même lancé mercredi "Griffes du tigre", une nouvelle campagne, cette fois-ci terrestre en plus d'être aérienne.

"Un berger a été tué jeudi", rapporte Ihssan Chalabi, responsable à Bradost, une communauté de villages de la province d'Erbil.

La victime était âgée de 36 ans, selon des sources locales.

Vendredi, "trois civils ont été tués lorsque des avions turcs ont frappé leurs voitures", indique pour sa part Ouarchine Mayi, maire de Chiladzi, une localité de la province de Dohouk aux confins de la Syrie, de la Turquie et de l'Irak. En outre, ajoute Serbast Sabri, maire de Kani Massi, dans la même province, "un civil porté disparu depuis mercredi a été retrouvé vendredi sans vie". A deux reprises cette semaine, Baghdad a convoqué l'ambassadeur turc qui a répondu que son pays poursuivrait son action contre le "terrorisme". Le PKK est considéré comme "une organisation terroriste" par la Turquie, les Etats-Unis et l'Union européenne.