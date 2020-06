"A propos du processus de décolonisation au Sahara occidental, le Front Polisario ne peut accepter l'impasse actuelle", a-t-on souligné dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion du Bureau permanent du Front, présidée par le Président Ghali, secrétaire général du Polisario, dénonçant "l'obstruction et de l'intransigeance marocaines, avec le soutien de la France, et le non respect des critères de solution stipulés dans le plan de solution UA-ONU, signé par les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et ratifié par le Conseil de sécurité en 1991".

L'ordre du jour de cette réunion a porté, selon le communiqué, sur "les programmes d'été, la situation dans les territoires occupés du Sahara occidental, la situation humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis à la lumière des rapports présentés par la commission de suivi Covid-19 et les effets de la pandémie dans la région".

Le Front Polisario a lancé un appel aux "masses sahraouies en tous lieux à être vigilant pour contrer toutes les conspirations de l'ennemi, et participer aux confins de l'unité et de l'unanimité pour la réussite de tous futurs programmes".

La réunion, a discuté également de "la commémoration de la Journée nationale du martyr sahraoui, coïncidant avec l'enlèvement et le meurtre du leader du soulèvement de Zemla, Mohamed Sid Brahim Bassiri", a-t-on ajouté.

L'ONU doit exercer des pressions contre l'occupant marocain

Le Front Polisario a aussi exigé que "l'ONU et toutes les organisations des droits de l'Homme exercent les pressions nécessaires sur le Maroc pour clarifier le sort de plus de 651 Sahraouis disparus, à la suite de leur invasion et de leur occupation militaire du Sahara occidental le 31 octobre 1975, et les crimes, atrocités et violations graves des droits de l'Homme qui l'accompagnent". Il a condamné les violations des droits de l'Homme commises par les forces d'occupation marocaines contre les Sahraouis sans défense dans les territoires occupés du Sahara occidental. La plus haute instance décisionnelle du Polisario, a par ailleurs, salué le peuple sahraoui et l'a félicité pour "sa lutte continue, sa persévéran ce et sa résistance avec la réalisation de plusieurs victoires diplomatiques aux niveaux national, continental et international".

Condamnant les violations des droits humains perpétrées contre des civils sahraouis sans défense dans les territoires occupés et le sud du Maroc, le Polisario a souligné "la nécessité de lever le blocus et le siège imposés par l'Etat d'occupation marocain et de mettre immédiatement fin au pillage des ressources naturel du Sahara occidental". Il a également condamné la détention injuste et le procès simulé et injuste de militants sahraouis et demandé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis et en particulier du groupe de Gdeim Izik.

Abordant les efforts déployés par la Commission sahraouie contre la Covid-19, le Polisario a salué, en particulier, le succès des mesures prises pour prévenir l'épidémie de coronavirus dans les camps de réfugiés sahraouis, rappelant que ces mesures de prévention contre la propagation de la pandémie ont donné des résultats positifs sans enregistrer de cas d'infection dans les camps des réfugiés sahraouis et dans les territoires libérés.