Le responsable de la communication de cet établissement, Djamel Derir, a souligné que ces nouvelles stations sont implantées dans trois villages relevant des communes de Chorfa et d'Ain Fares, recensées comme des zones d'ombre dans la wilaya.

Dans ce cadre, deux stations ont été mises en service dans les villages d’El Anatra et de Ouled Ali Bouziane, dans la commune de Chorfa.

La troisième a été installée dans le village d’Ababssa, relevant de la commune d'Ain Fares.

Ces nouveaux équipements devront contribuer à améliorer le réseau téléphonique et à accroître le débit d'Internet, a-t-on indiqué.

Depuis le début de l’année en cours, cinq stations similaires ont été installées.

La wilaya de Mascara compte 56 stations couvrant la plupart de ses communes depuis le début de l'exploitation de ce type d’équipements modernes. Ces projets d'investissement s'inscrivent dans le cadre du désenclavement des zones d'ombre de la wilaya, notamment celles qui sont totalement ou partiellement dépourvues des services téléphoniques et Internet, a rappelé le même responsable.