Pourquoi les moustiques ont tendance à piquer certaines personnes plus que d'autres ? Dans une étude américaine, des chercheurs disent avoir trouvé la réponse.

Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes sont plus vulnérables aux piqûres de moustiques que d'autres ? Une étude, publiée dans Plos One, tente d'expliquer cette inégalité. Des chercheurs ont étudié les différentes formes d'attirance que nos odeurs corporelles ont sur les moustiques. Contrairement aux idées reçues, les scientifiques affirment que ce n'est pas la peau qui guide le choix des moustiques, mais les odeurs et le groupe sanguin.

Pas de chance si vous êtes du groupe O !

Si des études antérieures montrent l'attirance des moustiques pour les odeurs de bière ou d'urine, les chercheurs affirment que les odeurs corporelles jouent aussi un rôle. "Chaque moustique a un odorat très développé, et une perception différente des odeurs que notre corps dégage", explique Stéphane Robert, fondateur du site Vigilance-moustiques, à Doctissimo. Parmi les odeurs préférées de ce petit insecte : la sueur. Une étude, publiée en janvier 2016 sur Scientific Reports a d'ailleurs révélée que le déodorant pouvait repousser les moustiques. D'après les scientifiques, les moustiques sont également attirés par les personnes du groupe sanguin O. Il dispose de certaines protéines que l'on ne retrouve pas dans les groupes A et B et dont les moustiques femelles ont besoin en période de reproduction. Pour passer un été serein, si malheureusement, vous faites partie du groupe O, n'hésitez pas à consultez nos 3 solutions naturelles pour soulager les piqûres et nos conseils pour bien choisir son anti-moustiques.