Moustiques: des insectes sans frontières

L'Aedes a­lbopictus, plus connu sous le nom de « moustique tigre », d’origine tropicale, a d’ores et déjà colonisé l’Espagne, l’Italie et même le sud de la France. Vecteur de la dengue et de 21 autres virus, il fut à l’origine d’une épidémie de chikungunya en Italie durant l’été 2007, qui a touché quelque 200 personnes. « Les maladies virales comme la dengue et le chikungunya, véhiculées par ce moustique, constituent un ­risque important pour la France ­métropolitaine

« En fait, l’apparition du moustique tigre n’est pas due au réchauffement climatique mais à la mondialisation des transports, précise Pascal Delaunay. Arrivé en Europe et aux États-Unis, via le transport de marchandises, il a la faculté de s’adapter aux températures relativement fraîches. » En revanche, une autre espèce proche d’Aedes albopictus pourrait profiter du réchauffement climatique. Bien plus sensible à la température que son cousin le moustique tigre, Aedes aegypti était autrefois présent dans le sud de l’Europe et sa réapparition est probable. C’est le principal vecteur de la fièvre jaune et de la dengue.

Moustiques: risque t-on une épidémie de paludisme?

Si la dengue, le chikungunya ou encore la fièvre de la vallée du Rift (une autre maladie virale propagée par les moustiques) inquiètent les chercheurs, ces derniers se veulent rassurants quand on leur parle de paludisme. Même si l’anophèle, le moustique qui le transmet, est présent en France. « Comme il n’y a plus de paludisme en France, les anophèles ne peuvent pas l’attraper et le transmettre », explique Pascal Delaunay.

La maladie pourrait-elle malgré tout réapparaître en Europe à la faveur du réchauffement climatique ? Des chercheurs britanniques ont estimé que ce dernier pourrait, au Royaume-Uni, augmenter le risque de transmission du paludisme de 8 à 15 %.

Stéphane de la Rocque, lui, n’y croit pas : « Il y a chaque année en France de 5 000 à 7 000 cas de paludisme importés par des voyageurs. Or, la maladie ne s’est jamais développée malgré la présence d’anophèles. Car tout dépend des moyens de surveillance pour repérer rapidement les cas, des moyens pour les soigner – le paludisme se soigne très bien – et des moyens pour éradiquer les moustiques. Il a pratiquement disparu des pays occidentaux, même lorsqu’ils ont, comme les États-Unis, une partie de leur territoire située en zone tropicale. » À Madagascar, la température n’a pas varié de façon significative entre 1949 et 1989. En réalité, c’est la fermeture des dispensaires et l’arrêt de la lutte antimoustiques qui ont joué un rôle primordial dans la gravité des épidémies de paludisme.

Moustiques: comment s'en protéger?

Portez des vêtements longs et clairs éventuellement imprégnés de perméthrine (insecticide).

Branchez des diffuseurs électriques libérant un antimoustique en continu.

Utilisez des répulsifs.

Préférez la moustiquaire pour les moins de 30 mois.

En cas de voyage dans un pays touché par le paludisme, prenez rendez-vous avec votre médecin, qui vous prescrira un traitement préventif.

Moustiques: quand craindre une allergie ?

Après une piqûre d’insecte, les signes suivants annoncent un choc anaphylactique : gêne respiratoire, gonflement (œdème de Quincke), asthme, malaise (agitation, nausées, tremblements, palpitations…).

Face à ces symptômes, il faut donc appeler le SAMU. Contre les récidives, deux solutions : avoir à portée de main un stylo auto-injectable d’adrénaline ou se faire désensibiliser.

« Ce traitement s’effectue à l’hôpital en un à quatre jours, explique le Pr Daniel Vervloet, chef du service de pneumo-allergologie à l’hôpital Sainte-Marguerite (Marseille). Il se poursuit chez le médecin, avec un rappel toutes les six semaines sur cinq ans. C’est efficace à 98 %. »

Entre mars 2005 et avril 2007, 300 000 Réunionnais (près du tiers de la population) ont contracté le virus du chikungunya, et 257 personnes en sont mortes. De moins grande ampleur, des épidémies de dengue frappent régulièrement les Antilles françaises. La maladie serait d’ailleurs en recrudescence : 19 200 Guadeloupéens l’ont contractée entre septembre et décembre 2007, et 272 personnes ont été hospitalisées.

L’anophèle est particulièrement surveillé en Guyane et à Mayotte, où quelques cas de paludisme endémiques, c’est-à-dire non importés par des voyageurs, sont recensés chaque année. Même vigilance en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, où l’on parle d’« anophélisme sans paludisme ». Pour l’instant, l’anophèle n’y est pas vecteur du paludisme, mais le risque qu’il le devienne est plus élevé qu’en métropole.