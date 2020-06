Pas moins de 58 micro-entreprises activant dans divers domaines ont été financées depuis le début de l’année par l’antenne de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Batna, a indiqué jeudi, le directeur local de cette antenne .

S’exprimant lors d’une conférence de presse, portant sur la réunion consultative organisée à la fin de la semaine dernière au siège de cette antenne, pour débattre des propositions des jeunes porteurs de projets concernant les réformes à entreprendre pour développer des micro-entreprises performantes et relancer celles en difficulté,Tarek Hassini a affirmé que ces entreprises, dont 20 ont été financées au cours de la période de pandémie, permettront la création d'environ 150 emplois. Selon le même responsable, un recensement précis des différentes micro-entreprises créées à travers les communes de la wilaya de Batna, est actuellement en cours, en vue de les identifier sur le terrain et développer une stratégie visant à les accompagner dans le futur. Depuis la création de l’antenne locale de l’ANSEJ, la wilaya de Batna a vu la créatio n et l'extension des micro-entreprises jusqu'à la fin décembre 2019, a-t-il souligné, avec le financement de 9189 micro-entreprises dans le cadre de ce dispositif et un total de 19.237 emplois créés.