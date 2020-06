Un montant de 50 millions de Da a été affecté à l'aménagement d'un tronçon d'une route communale desservant le village de Ouled-Senane, dans la commune de Draa-Smar (4 km à l'ouest de Médéa) dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre, a indiqué un responsable local.

"Une enveloppe de 50 millions de Da a été allouée par le ministère des Travaux publics et des Transports pour la mise à niveau d'un tronçon très dégradé de 2,5 km, reliant le village enclavé à la route nationale N 18, qui fait la jonction entre la partie ouest et est de la wilaya", a indiqué le chef de daira de Médéa, Brahim Boumaaza.

Le projet facilitera le déplacement des habitants du village, aussi bien les personnes qui travaillent au niveau des communes environnantes que les élèves du second et troisième paliers, scolarisés au chef-lieu de la commune de Draa-Smar, a-t-on précisé.

Il impactera également positivement sur l'activité agricole et d'élevage, qui constitue la principale source de revenue pour nombre d'habitants du village de Ouled-Senane, a-t-on ajo uté.

D'autres projets sont en cours de réalisation au niveau du village de Ouled-Senane fixer la population locale en améliorant les conditions de vie de ses quatre cent habitants, a affirmé le responsable.Il a cité, dans ce contexte, le projet d'adduction en eau potable, qui devrait être opérationnel prochainement, le lancement des travaux de branchement en gaz naturel, outre la programmation d'aide à l'auto-construction pour certaines familles vivant dans des conditions précaires.

Le responsable a rappelé la majorité des foyers ont été raccordés en électricité, à la faveur d'une opération initiée dans le cadre de l'aide au retour des population à leur lieux de résidence d'origine.