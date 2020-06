Les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida ont procédé récemment à l’arrestation de quatre (04) et saisi 2.448 unités de boissons alcoolisées, des armes blanches et des stupéfiants, a indiqué vendredi un communiqué de la Sûreté de la wilaya d’Alger.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, les services de Sureté de la wilaya d’Alger, représentés par les services de la sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida, ont interpellé 4 mis en cause, dont 3 femmes, impliqués dans une affaire de vente illicite de boissons alcoolisées avec création d’un lieu de débauche et détention d’armes blanches et de drogue destinée à la consommation", souligne la même source. Cette opération qui s’est déroulée sous la supervision du Procureur de la République territorialement compétent a donné lieu à la saisie de 2.448 unités de boissons alcoolisées, tous types confondus, une arme blanche prohibée, un flacon de gaz lacrymogène, un morceau de drogue et un montant de 11.000 DA, issus de cette activité commerciale non autorisée, précis e le communiqué. Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été traduit devant le Procureur de la République territorialement compétent, conclut la même source.