Le Brésil a franchi vendredi le cap du million de cas de contaminations confirmées de coronavirus, seulement dépassé auparavant par les Etats-Unis, après un record de nouvelles infections en 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le plus grand pays d'Amérique latine compte au total 1.032.913 cas de contamination après un bond très important de 54.771 nouveaux cas d'infection en une journée.

Il déplore 48.954 décès, après 1.206 morts supplémentaires en 24 heures.

A ce jour, la plus forte progression en 24 heures de cas de contaminations était d'un peu plus de 34.000, un chiffre atteint le 16 juin.

Le ministère a expliqué cette forte poussée "partiellement par une instabilité dans le mode d'extraction des données d'Etats comme Bahia, Rio de Janeiro et Sao Paulo". Des données concernant plusieurs jours auraient ainsi été rapportées au titre d'une seule journée. Les statistiques officielles sont jugées très sous-estimées par les scientifiques en raison du manque de tests dans ce pays de 212 millions d'habitants. Mais elles font du Brésil le deuxième pays au monde où le Covid-19 tue le plus et con tamine le plus, après les Etats-Unis.

Il n'en reste pas moins que la courbe générale de la progression du coronavirus semble actuellement devoir se stabiliser, après une progression très importante ces dernières semaines.