Le moudjahid Madjid Amrani a été inhumé vendredi après-midi au cimetière de Taouzianet dans la wilaya de Khenchela dans le recueillement en présence de ses proches, du wali de Khenchela, Ali Bouzid, des autorités civile.

Dans une oraison funèbre, le directeur local des moudjahidine, Saïd Cherikhi, a rappelé les vertus du défunt qui fut un moudjahid de la première heure qui répondit à l'appel de la Révolution dans la Wilaya I historique, Aurès-Nemamcha.

De son côté, Abbas Bouzid, secrétaire de wilaya de l’organisation des moudjahidine, est revenu sur le parcours révolutionnaire du défunt qui, a-t-il dit, fut "dans le premier rang des batailles qu'il mena dans les montagnes de Chélia, à l’Ouest de Khenchela, et des embuscades auxquelles il participa contre l’armée coloniale française à Rmila, Taouzianet et Bouhamama, avant d'être blessé au napalm." Le moudjahid Madjid Amrani est décédé jeudi dans l’après-midi, à l’âge de 89 ans, suite à une longue maladie.s et militaires et la famille révolutionnaire.