Onze enfants cancéreux sur les douze testés positifs au Covid19 il y a quelques jours au niveau du service d’oncologie pédiatrique du Centre anti-cancer «Emir Abdelkader» de Messerghine (Oran), sont guéris de la pandémie après avoir été traités à la chloroquine, a appris jeudi l’APS de la chef de ce même service.

L’état des 11 enfants, restés hospitalisés au niveau CAC et traités à la chloroquine pendant 7 jours, ne s’est pas dégradé pendant le traitement, a affirmé le Pr Amaria Boumedene, ajoutant que le douzième cas a présenté des signes de détresse respiratoire, ce qui a nécessité sont transfert à l’hôpital pédiatrique de Haï El Manzah qui dispose d’une unité de covid19, avec un service de réanimation.

«Il est impossible de déterminer si la détresse respiratoire est liée au Covid19, étant donné qu’elle fait partie du tableau des complications de son état cancéreux», a-t-elle expliqué, soulignant que l’état de l’enfant s’est amélioré, sans être admis à la réanimation.

Pour le restant des 11 enf ants, 5 ont quitté l’hôpital avec de prochains rendez-vous pour le suivi de leurs maladies, alors que 6 autres poursuivent leur traitement de chimiothérapie au niveau du service, a-t-elle précisé.

Le Pr Boumedene qui a assuré le suivi les 12 enfants, s’est félicitée de ce résultat positif car, a-t-elle expliqué, le traitement d’enfants cancéreux atteints du Covid19 est «une première expérience sur le plan national et rare sur le plan international».

«Il y a très peu de publications scientifiques sur la prise en charge Covid19 d’enfants cancéreux. Le traitement avec la chloroquine est vraisemblablement une première en Algérie et probablement dans le monde», a-t-elle noté.