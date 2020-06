L'observatoire national de la Chine a reconduit samedi son alerte bleue aux orages concernant une grande partie du pays pour les prochaines 24 heures.

De samedi matin à dimanche matin, des pluies torrentielles et des orages sont attendus dans les provinces du Sichuan, du Guizhou, du Hunan, du Hubei, du Henan, du Jiangxi, de l'Anhui, du Zhejiang, du Yunnan et du Heilongjiang, ainsi que dans la région autonome du Tibet et la municipalité de Chongqing, a indiqué le Centre météorologique national. Certaines de ces régions connaîtront des précipitations horaires atteignant 60 mm, a indiqué le centre. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

Les gouvernements locaux doivent rester vigilants face à de possibles inondations, glissements de terrain et coulées de boue causés par les fortes pluies, et les activités en plein air doivent être suspendues dans les zones dangereuses, a indiqué le centre.