Les éléments de la brigade de lutte anti-stupéfiants de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Guelma, ont saisi 26 000 comprimés psychotropes et procédé à l’arrestation de 5 individus, membres d’un réseau international de trafic de drogue, alors qu’une sixième personne est toujours en fuite, a indiqué jeudi, la chargée de communication de ce corps de sécurité.

Le lieutenant, Mebarka Zebessa a précisé à l’APS que cette quantité de psychotropes a été découverte, lors de la perquisition menée dans une maison à Guelma, utilisée par ce réseau criminel pour le stockage de psychotropes de fabrication étrangère et leur revente en gros.

L’opération s’est également soldée par la saisie d’un véhicule touristique, de téléphones portables, d’armes blanches et des sommes d’argent représentant les revenus de la revente des psychotropes, a-t-elle ajouté.

Originaires des wilayas de Guelma et de Annaba, les individus arrêtés, âgés entre 22 et 36 ans, ont été présentés jeudi devant le parquet de Guelma, selon la chargée de communication de la sûreté de la wilaya qui a souligné que les chefs d’accusa tion retenus contre eux comprennent «détention illégale et à des fins commerciales de marchandises sensibles d’origine étrangère, pouvant faire l’objet de contrebande, avec utilisation d’un moyen de transport» en plus de «port illégal d’armes de catégorie six».