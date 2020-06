Pas moins de 228 associations de la wilaya d’Ouargla se sont impliquées dans les efforts de prévention et de lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) depuis son apparition dans la région, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

A caractère culturel, touristique, scientifique, social et sportif, ces associations ont procédé depuis le mois de mars dernier, en appui aux autres instances et organismes tels que les Scouts Musulmans Algériens (SMA) et Croissant Rouge Algérien (CRA), à l’animation de multiples campagnes de sensibilisation et des sorties de terrain pour informer directement, ou à travers la distribution de dépliants explicatifs, les citoyens sur les risques encourus de cette pandémie et les voies préventives à suivre pour éviter la propagation du virus.

Ces associations ont ainsi investi les différents lieux publics, places, rues et ruelles, les espaces commerciaux, les entreprises et les administrations établies dans la wilaya, pour la sensibilisation et l’organisation d’actions de désinfection et de nettoiement.

Ces actions ont touché même les région s enclavées où se sont rendues ces associations pour, outre la sensibilisation, remettre des colis alimentaires, des équipements de protection (bavettes notamment et produits désinfectants) susceptibles de prémunir les citoyens d’une éventuelle contamination du Covid-19.