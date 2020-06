Le coup d’envoi d’une caravane de solidarité a été donné, jeudi, à Oran, au profit des enfants issus des zones d’ombre rattachées aux agglomérations rurales des communes de Bethioua et Mers El Hadjadj, a-t-on constaté sur place.

Les zones d’ombre ciblées sont celles des agglomérations rurales de Granine et Messaissïa (Bethioua) et celles de Hassasna et Djefefla (Mers El Hadjaj), à l’Est d’Oran, a-t-on indiqué.

Initiée par le secteur de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le mouvement associatif et des jeunes bénévoles, cette action a été organisée à l’occasion de la journée de l’enfant africain (16 juin), a indiqué à l’APS, le directeur local de l’Office des établissements des jeunes (ODEJ) Lakhdar Boubtana.

Le même responsable a précisé que 12 associations locales de jeunes ont participé à cette opération qui permet la distribution de 600 tenues de sports, tee-shirts et un lot de jouets.

Cette initiative a été précédée par une autre caravane de solidarité, organisée, jeudi dernier, au profit du personnel soignant du Centre anti-cancer ( CAC) «Emir Abd elkader» d’Oran et étendue aux zones d’ombre des localités de Sidi Ghalem (Tafraoui), Sidi Hammadi (Boutlélis), Ararba (Bethioua), Aïn Beïda ( Es-Sénia), Douar El Gotni (Boufatis) et Menadsa ( Benfréha), a fait savoir notre interlocuteur.

Quelque 10.000 bavettes de protection, 500 gants chirurgicaux et 100 blouses et charlottes ont été distribués à cette occasion, a-t-on indiqué de même source.