Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 2 morts, précise la même source.

Les secours de la Protection civile sont intervenus également pour le repêchage du corps sans vie d'un jeune, âgé de 21 ans, décédé après une noyade en mer dans la commune de Skikda.

Ils ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de six (6) incendies urbains, industriels à travers les wilayas de Boumerdés, Annaba, Skikda, Tiaret, M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies ont causé des gênes respiratoires à 07 personnes à Annaba et à 02 autres à Tiaret. Dans le cadre de lutte contre les feux de forêts, les unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 57 incendies, ayant entrainé la perte d'environ 34 hectares de forêt, 05 hectares de maquis, 46 hectares de blé, 38 hectares d'herbes, 5070 bottes de foin, 412 arbres fruitiers et 885 palmiers.

Par ailleurs, un total de 792 agents, tous grades confondus, et 136 ambulances, ainsi que 99 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 178 opérations de sensibilisation à travers 20 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 170 opérations de désinfection générale à travers toutes les wilayas du pays.

Les opérations de désinfection ont touché l'ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

La Protection civile a mise en place, en outre, des dispositifs de surveillance dans 10 sites d’hébergement destiné au confinement à travers 05 wilayas: Alger, Boumerdés, El Tarf, Mostaganem et Tipaza.