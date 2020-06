"Pour la deuxième année consécutive, l’EMS Champion Post, filiale d’Algérie Poste spécialisée dans l'acheminement et la livraison des Courriers et Colis en mode Express, a remporté le Prix du +Customer Care Awards+, programme organisé annuellement par la Coopérative EMS, organe de l'Union postale universelle (UPU), afin d'encourager et de récompenser les performances exceptionnelles du service EMS fourni par les opérateurs postaux", souligne le communiqué.

Selon la même source, durant toute l’année 2019, "l’EMS Algérie a rempli l'ensemble des critères d'éligibilité pour ce prix, l'évaluation s'est réalisée à travers les systèmes d'information de l’UPU". "Aussi, l’EMS Algérie a démontré une nouvelle fois son engagement à fournir un excellent service à ses clients et partenaires mondiaux", ajoute-t -on.

Cette performance permet à EMS Algérie de "faire partie d'un groupe exclusif au sein de la coopérative EMS, qui ont pu réaliser l’ensemble des exigences techniques et ont fourni un service exceptionnel pour leurs clients en 2019", note le communiqué.

L'UPU a tenu, à l'occasion, à "féliciter les dirigeants et travailleurs de l’EMS Algérie à travers une correspondance officielle". Par ailleurs, l'opérateur "EMS Champion Post" a amélioré, une nouvelle fois, sa position au classement mondial de l'Union postale universelle (UPU), passant de la 63ème en 2018 à la 41ème position en 2019, rappelle-t-on. "Désormais, EMS Algérie est classée à la première 1ère place au Maghreb, 4ème en Afrique et 5ème pays Arabe, une position très honorable pour l’Algérie", affirme le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Sur un autre plan, EMS Algérie poursuit son plan de développement et enregistre en 2019 "une remarquable croissance de son chiffre d'affaires annuel (+42 %)".

"Enfin, il convient de préciser que l’expérience réussie de la filiale EMS, ayant permis l’atteinte de ces performances, sera généralisée aux autres domaines d’activités d’Algérie Poste", conclut le communiqué.