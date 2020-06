La direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), a intégré le nouveau programme de mentorat mis en œuvre par la fédération internationale (Fifa) pour 2020, a indiqué vendredi un communiqué de la FAF.

Le programme Mentorat, initié au profit des directeurs techniques des fédérations, aidera le DTN à évoluer sur le plan professionnel et sa direction de renforcer ses capacités au sein de la FAF et atteindre ses objectifs, a expliqué l’instance fédérale.

L’objectif du mentorat est de soutenir également le DTN dans son rôle de leader et d’aborder tous les aspects de son développement, en complément des connaissances acquises dans le cadre des cours et séminaires proposés. Ce programme doit identifier toute lacune et tout domaine nécessitant une intervention supplémentaire nécessaire. Les procédures de l’intégration du programme mentorat et les modalités de suivi, ont été, entre autres, à l’ordre du jour de la réunion tenue jeudi par visioconférence et à laquelle était convié le directeur technique national (DTN) de la FAF Chafik Ameur. Il est à rappeler que ce programme consacre aus si des programmes du nouveau projet de mentorat aux entraineurs femmes et messieurs, avec le même objectif, d’accroître les opportunités qui existent pour les entraîneurs dans le football afin de les soutenir en leur permettant d’acquérir de nouvelles connaissances, compétitions et expériences qu’ils pourront mettre à profit au cours de leurs carrières.