"Cette action qui concerne la mise en conformité des statuts avait commencé il y'a dix mois sur demande de la Fédération internationale (Fifa).

Ces amendements ont débuté donc depuis longtemps, pour mettre les choses dans leur contexte. Je suis sidéré de voir des gens parler du fond.

La FAF n'entrera jamais dans un conflit avec le MJS, les intérêts doivent primer : rechercher le point d'intersection dans l'intérêt du football national", a affirmé Zetchi sur les ondes de la radio nationale.

Dans une circulaire adressée aux fédérations sportives le 8 juin, le MJS a indiqué qu'il était "formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leurs règlements intérieurs à l'approche des assemblées générales électives".

Outre les règlements intérieurs, le MJS a formellement interdit aux fédérations de "modifier leurs systèmes de compétition, leurs règlements disciplinaires", ou même de "changer de poste aux cadres techniques" activant en leur sein.

Un nouveau système de compétition, dont la FAF a déjà validé le principe, en vue de la saison 2020-2021.

"Nous avons été destinataire de cette circulaire à l’instar de toutes les fédérations. Nous avons cette capacité à trouver des solutions.

Nous tenons à éclairer l'opinion que ces statuts tendent à projeter le football national vers le futur.

Je tiens à signaler que cette circulaire n'a pas d’effet rétroactif, donc le système de compétition, approuvé déjà par les membres de l’AG, sera maintenu", a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : "Depuis notre arrivée à la FAF, nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec toutes les institutions de l’Etat, dont le MJS, il existe des relations cordiales.

Ceci, ne nous empêche pas de discuter sur les statuts et la reprise du championnat, à partir de là, je rassure en tant que premier responsable du football que les relations sont bonnes avec le MJS et le seront toujours ".

Tout en dénonçant " une cabale", le président de la FAF a démenti toute intention d’exclure les membres de la glorieuse équipe du Front de libération nationale (FLN) de l’assemblée générale, évoquant notamment "un grand mensonge".

" Il s’agit d’une véritable cabale qui s'est déchaînée depuis quelques mois, il est important dans les moments stratégique de dénoncer, c'est une volonté claire de déstabiliser la FAF.

Je dénonce ceux qui ont choisi d'instrumentaliser le football, les attaques contre la FAF et ma personne avaient commencé au début de mon mandat. Fort heureusement, ils ne sont pas nombreux.

Dire que l'équipe du FLN est exclue de l'AG relève de la honte.

Je ne demande à personne de me soutenir, mais d'être derrière la FAF qui représente l'Algérie.

Comment peut-on rapporter un mensonge aussi grand comme l'exclusion de l'équipe du FLN, dont les membres (8) sont individuellement membres de l'AG avec droit de vote", a-t-il souligné.

Zetchi a tenu à faire la lumière sur les principaux statuts, ces derniers seront exposés aux membres de l’assemblée générale pour amendement, lors d’une session extraordinaire (AGEx).

" Pourquoi les joueurs actifs ne sont pas représentés au sein de l’AG ?, pourquoi nous n'avons pas permis aux joueurs de créer leur syndicat ?, ce volet existe dans les nouveaux statuts.

Il y a aussi la séparation des pouvoirs : remettre le pouvoir législative à l'AG, et le pouvoir exécutif à la FAF, ce qui n'était pas le cas auparavant, il s’agit d’une réparation de fond. Il y a aussi l'indépendance des commissions juridictionnelles, qui doivent être élues par l'AG, et non pas désignées.

Limiter l'âge du président à 70 ans est proposé sans aucune arrière-pensée.

La imitation des mandats est un principe qui existe déjà même au niveau de la Fifa, dans l'objectif d'instaurer l'alternance.

Ce sont des principes fondamentaux qui ont été apportés aux statuts".

Enfin, Zetchi s’est dit engagé à travailler en " symbiose" avec le département ministériel, dans" l’intérêt du football national".

" Nous avons cette conviction avec le MJS, d'être toujours en partenariat et en symbiose dans l'intérêt de notre football.

Cet amendement des statuts n'est pas une décision du BF, il y'aura une AGEx pour amender ou non ces statuts, qui sont conformes à la loi algérienne.

Nous sommes dans une démarche institutionnelle, dans le strict respect de la loi de la République", a-t-il conclu.