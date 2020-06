Un collectif d'organisations sportives, dont la Fédération internationale de ski (FIS) et la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) ont appelé jeudi à accélérer la reprise des compétitions sportives, avec un retour des spectateurs «le plus rapidement possible».

Baptisée îSport4Recovery, cette initiative mondiale est destinée à «encourager» les responsables politiques «à autoriser la reprise de manière sûre et encadrée des sports organisés le plus rapidement possible», a expliqué Sarah Lewis, secrétaire générale de la FIS et présidente de l'Association des Fédérations Internationales des Sports Olympiques d'hiver (AIOWF), citée par l'agence AFP.

L'objectif est «de prémunir le secteur du sport de dommages économiques et structurels massifs» en soutenant «le développement d'une voie durable à la reprise de manière encadrée», expliquent ses promoteurs dans un communiqué.

Parmi les signataires fondateurs de l'initiative figurent, outre la FIS et la Fiba, la Fédération française de natation, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) ou encore la Fédération internationale de mo tocyclisme (FIM).

L'arrêt des compétitions en raison de la crise du coronavirus, «a provoqué une énorme incertitude pour notre secteur (...) qui représente une fonction sociale majeure ainsi qu'un apport économique de taille», a ajouté Patrick Comninos, PDG de la Ligue des champions de basket.

Les signataires appellent donc les gouvernements à travailler avec les instances sportives pour «développer et approuver des protocoles détaillés susceptibles de favoriser, en temps voulu, la réouverture des salles et la reprise des entraînements et des compétitions».

Ils appellent également à «faciliter» les déplacements nationaux et internationaux» des athlètes ainsi qu'à «adapter» les réglementations en matière d'hébergement pour les athlètes de haut niveau, «en accord avec les protocoles sanitaires et de sécurité».

Les différentes structures sportives s'engagent à collaborer avec les gouvernements et les autorités sanitaires «afin d'assurer une reprise sûre, en accord avec les précautions indispensables», basées notamment sur le dépistage des athlètes de haut niveau, la distanciation sociale et les mesures d'hygiène définies.

La pandémie de coronavirus a entraîné l'annulation ou le report de nombreuses compétitions nationales ou internationales comme les Jeux olympiques de Tokyo-2020 ou l'Euro-202 0 de football, tous deux reportés d'un an à l'été 2021.