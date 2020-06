Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont entretenus jeudi à Ramallah au sujet du plan israélien d'annexion de grandes parties de la Cisjordanie occupée.

M. Safadi, qui est arrivé à Ramallah plus tôt dans la journée, a indiqué lors d'un point de presse après sa rencontre avec M. Abbas qu'il avait transmis une lettre du roi jordanien pour discuter de la coordination entre la Jordanie et la Palestine.

Il a affirmé que «le plan israélien d'annexion donnera le coup de grâce à la solution à deux Etats et balaiera toutes les bases sur lesquelles repose le processus de paix». Pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki a précisé au cours du point de presse que la rencontre entre MM. Safadi et Abbas s'était concentrée sur la manière d'empêcher les Israéliens de mettre en œuvre leur plan d'annexion.

«Nous avons discuté de la coordination des démarches conjointes jordano-palestiniennes pour atteindre notre principal objectif, celui d'empêcher Israël d'appliquer son plan d'anne xion», a souligné M. al-Maliki.