Les députés ont estimé que «la décision d'Israël d'annexer des terres palestiniennes menace et détruit la solution à deux Etats et le processus de paix et constitue une menace pour la paix internationale en général et pour l'Europe en particulier», rapporte WAFA.

Les députés ont convenu à l'unanimité de condamner la décision israélienne et le plan du président américain Donald Trump «Accord du siècle» appelant les pays européens à reconnaître l'Etat de Palestine et à s'engager pour la solution à deux Etats conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité. Les députés ont recommandé qu'une session de la commission des affaires étrangères du Conseil de l'Europe doit se tenir avant la fin de ce mois pour prendre une décision concernant l'annexion par Israël des territoires palestiniens.

Le Conseil de l'Europe et son siège permanent dans la ville française de Strasbourg, est une organisation internationale qui compte 47 membres.

Elle a une Assemblée parlementaire dont les membres sont élus directement parmi les parlements des Etats membres qui composent l'Union européenne, en plus d'autres pays européens en dehors de l'Union, comme la Russie et la Norvège, et des pays non européens qui jouissent du statut d'observateur, comme la Palestine.