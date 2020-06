L'armée de Côte d'Ivoire a procédé à une opération militaire de grande envergure dans le nord du pays en vue de déloger les djihadistes, a indiqué jeudi une source militaire.

Les militaires ont survolé, avec des hélicoptères, toute la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où une récente attaque terroriste avait été perpétrée contre des soldats ivoiriens.

Plusieurs positions des terroristes ont été bombardées lors de l'opération.

L'opération aérienne a été soutenue par une opération terrestre avec l'armée et la gendarmerie.

Une attaque terroriste contre un poste militaire de Kafolo au nord de la Côte d'Ivoire dans la nuit du 10 au 11 juin avait fait une dizaine de morts parmi les soldats ivoiriens.

Suite à cela, les autorités ivoiriennes ont mis les troupes en alerte et ont promis une riposte vigoureuse.