Une rencontre sur le domaine du livre et de l'édition a été organisée jeudi à Alger entre des cadres du ministère de la Culture et des professionnels de l'édition pour débattre du marché du livre.

Les participants à cette rencontre ont abordé les «difficultés entravant le marché et l'industrie du livre en Algérie», particulièrement en cette période exceptionnelle de pandémie du coronavirus, ainsi que les voies de collaboration entre le ministère et les professionnels de l'édition.

Les participants ont également proposé la mise en place d'une commission mixte chargée de centraliser les différentes propositions pour surmonter les problèmes de ce secteur afin de «redynamiser le marché l'édition et revivifier le marché du livre» Cette rencontre initiée par la ministre de la Culture, Malika Bendouda a vu la participation de représentants de l'Organisation nationale des éditeurs du livre (Onel) et du Syndicat national des éditeurs en plus de cadres du ministère de la Culture.