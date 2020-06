Cette opération technique, qui s'inscrit dans le cadre de la généralisation de la technologie de télévision numérique terrestre (TNT) et la mise en adéquation avec l’évolution du secteur, a été menée par le chef du centre technique de la TDA de l’Est, Fateh Barech, et vise à améliorer les prestations de la TDA et offrir aux citoyens une meilleure qualité, a indiqué la même source.

Cet acquis technique constitue "un pas qualitatif" pour l’Algérie en matière de maîtrise de la TNT assurée désormais à hauteur de 77 % pour la population avec un total de 156 stations, a affirmé Mme Benziada. Elle a également soul igné que ce passage constitue pour la TDA un "acquis économique" en termes d’entretien des stations dont chacune propose au moins six chaînes.

Les opérations de switch-off de la télédiffusion analogique se poursuivront dans cette première phase dans les cinq wilayas d’Annaba, Oran, Mostaganem, Tébessa et Tipasa pour s’étendre à partir d’octobre prochain aux autres stations techniquement disponibles pour passer au numérique, selon la même source.