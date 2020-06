Le conteur Mahi Seddiki présentera une sélection de ses comptes sur la chaine Youtube du Théâtre National Algérien (TNA), indique ce dernier dans un communiqué.

«Hdidouène wel Ghoula», «Hebra bent Esbaâ» et «Rmida et Ali» sont entre autres contes, puisés du terroir algérien, au programme de ces représentations, prévues quotidiennement entre 11H00 et 15H00, du 21 juin au 04 juillets. Ces spectacles seront ponctués d’un concours de dessin et de questions-réponses pour les enfants et les jeunes. Natif de Sidi Bel Abbès, Mahi Seddik œuvre depuis plusieurs années à promouvoir et à ressusciter la tradition orale des goual (conteurs). Le conteur a animé, ces dernières années à la faveur des festivals organisés à travers l`Algérie, de nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire. Il s’attache aussi à la collecte des récits et contes populaires pour les produire sous forme théâtrale. Conteur professionnel, il a encadré plusieurs sessions de formation dans de nombreux pays, notamment la Tunisie et les Emirats Arabes Unis. En 2019, il a publié «Moula Moula et d’autres contes», premier recueil de contes algérien.