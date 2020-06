On peut souffrir d'ostéoporose à 30 ans

L'ostéoporose peut en effet toucher femmes et hommes dès 30 ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs génétiques ou d'environnement, maladie (ostéomalacie, cancer des os, dystrophie osseuse) ou traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent souffrir d'ostéoporose

Les médecins pensent rarement à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet de mesurer la densité osseuse) aux hommes, pourtant, une fracture de la hanche sur trois concerne les hommes.

Il existe des facteurs de risque typiquement masculins : la privation d'hormones androgènes chez les hommes qui ont été soignés pour un cancer de la prostate et l'usage de stéroïdes. Mais la carence en vitamine D et en calcium et le tabagisme sont également des risques masculins.

Ménopause et ostéoporose sont intimement liées

Effectivement, dans la majorité des cas, les os commencent à se fragiliser aux alentours de la cinquantaine. Après la ménopause, l'organisme produit moins d'œstrogènes, or ceux-ci agissent sur la formation de l'os "nouveau".

Le déficit en hormones œstrogéniques constitue chez les femmes le facteur de risque d'ostéoporose le plus important. Il va entraîner un déséquilibre entre les phénomènes de construction et de destruction de l'os, au profit de la destruction.

Mais, fort heureusement, toutes les femmes ménopausées ne vont pas développer systématiquement une ostéoporose.

Boire trop de café est mauvais pour l'ostéoporose

Plus votre apport en caféine est élevé, plus vous éliminez de calcium dans vos urines.

Donc, plus vous buvez de café (ou de boissons caféinées) dans la journée, plus vous faites barrage à la bonne absorption du calcium par vos os.

Idem pour le sel : plus on en consomme, plus on évacue de calcium dans la transpiration et dans les urines.

