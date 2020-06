Six personnes ont été tuées après qu'un incendie s'est déclaré dans une maison en construction jeudi vers 7h40 dans l'arrondissement de Fangcheng de la ville de Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine), selon les autorités locales.

Les pompiers et les secouristes du service local d'intervention d'urgence se sont précipités sur les lieux, et l'incendie a été éteint.

Une enquête sur la cause de l'accident est en cours.