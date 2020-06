Au moins 13 personnes sont mortes jeudi dans un glissement de terrain à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, et de nombreuses autres sont portées disparues, ont rapporté des médias, dans un nouveau bilan.

«Treize morts c'est le bilan provisoire, les recherches continuent», a indiqué à des médias le préfet, Vincent Toh Bi, précisant qu'«une vingtaine de maisons ont été emportées» lors de ce glissement de terrain survenu dans une zone inondable et inconstructible, à la suite de plusieurs jours de pluies diluviennes sur Abidjan. Une dizaine de personnes ont été hospitalisées, selon des habitants. L'effondrement s'est produit lorsqu'un tunnel d'évacuation d'eau, qui était bouché, a soudain cédé, après plusieurs jours de pluies torrentielles. La saison des pluies a commencé en mai à Abidjan, et dure habituellement jusqu'à fin juillet.

Jeudi après-midi, des centaines d'habitants du quartier «Derrière le rail» d'Anyama, certains enfoncés dans la boue jusqu'au genoux, fouillaient dans le décombres pour essayer de trouver des corps d'éventuels survivants, ou bi en des ustensiles de cuisine ou des vêtements.

Les pluies ont déjà causé un mort ce week-end à Abidjan.

Les autorités ont néanmoins entrepris des actions dans toute la ville après les graves inondations qui avaient causé la mort de 18 personnes en juin 2018.

S'attirant les foudres des populations, le gouvernement a détruit des «quartiers» dans des zones inondables ou dangereuses, où les habitants vivent dans des conditions précaires, s'installant et construisant des maisons là où ils trouvent de la place.