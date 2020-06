A l’occasion de la commémoration de la Journée de l’enfant africain qui se tient tous les 16 juin, et qui est placée cette l’année sous le thème de «l’Accès à des systèmes judiciaires amis des enfants en Afrique», l'UA et l'UNICEF ont lancé la campagne «Mon nom est personne» : accélérons les droits des enfants à une identité légale et l’accès aux services, dont la justice amie des enfants, a annoncé l'organisation panafricaine sur son site.

La campagne vise à «rallier les Etats membres de l’Union africaine autour d’une rapide mise en œuvre et d’un engagement en faveur de l’enregistrement universel des naissances pour tous les enfants en 2030, et de l’urgence à repositionner l’enregistrement civil et les statistiques vitales en Afrique, pour s’attaquer à l’indignité de l’invisibilité», explique l'UA. Le lancement de cette campagne est particulièrement d’actualité alors que les inquiétudes augmentent quant à la menace de voir reculer l’enregistrement des naissances à cause de la pandémie de la COVID-19, . La campagne «Mon nom est personne» constate que les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui ne peuvent pas prouver leur âge, sont plus vulnérables à la marginalisation, la discrimination, les abus et aux risques associés en termes de protection, tels que le mariage des enfants, le travail des enfants, l’enrôlement dans des groupes et forces armés, et dans des trafics, selon l'UA et l'agence onusienne.

La campagne souligne aussi que les idéaux de l’Agenda pour l’Afrique 2063 et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant ne seront pas atteints sans sécurisation, protection et promotion des droits des enfants comme moteur de la renaissance africaine.

«En numérisant les systèmes d’enregistrement civils et en centralisant les données sous la forme d’une identité légale, nous pouvons mieux coordonner les services, ce qui est particulièrement important pour les enfants des zones reculées ou affectés par des conflits ou catastrophes, quand ils passent les frontières «, a déclaré le Pr Harrison Victor, Commissaire aux Affaires économiques de l’Union africaine.

La campagne nouvellement lancée met également en garde contre les ris ques que la pandémie de COVID-19 fait courir aux progrès récents, et qui pourraient être perdus.