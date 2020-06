Deux personnes (2) ont été blessées, 57 hectares de céréales ont été détruits et un camion brûlé dans un incendie qui s’est déclaré dans une récolte de la mechta de Bir Aissa dans la commune de Lekhzara (Guelma), a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la protection civile.

Les blessés, âgés de 37 et 40 ans, ont été secourus sur place par la protection civile avant d’être évacués à l’hôpital Dr Okbi de la ville de Guelma, a indiqué la même source, précisant que l’incendie s’est déclaré mercredi soir dans une récolte de la même région distante de 15 km du chef-lieu de wilaya.

Selon la même source, l’incendie a causé la destruction de 56 hectares de blé dur et un hectare d’orge, en plus, entre autres, de 30 quintaux de blé chargés à bord du camion incendié.

L’intervention de la brigade de l’unité secondaire de la protection civile de Lekhzara a permis la maîtrise de l’incendie et la préservation de 200 hectares de blé dur et tendre, en plus de plusieurs maisons et arbres fruitiers, a-t-on relevé de même source, ajoutant q ue l’intervention des pompiers qui a duré 5 heures et impliqué 20 citoyens, a donné lieu à la mobilisation de 8 camions (5 camions dépendant de la protection civile et 3 des services de la commune de Lekhzara) en plus de trois tracteurs.