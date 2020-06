Les services de la gendarmerie nationale de Constantine ont récupéré 2.350 pièces de monnaies archéologiques et démantelé un réseau de trafic de ces pièces, composé de 6 personnes, issues de plusieurs wilaya du pays, a-t-on appris jeudi du Commandement du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base de renseignements dénonçant une activité suspecte de personnes s’adonnant à un trafic de pièces archéologiques, une enquête a été déclenchée et s’est soldée par l’identification des présumés mis en cause, a précisé la même source. Une souricière a été tendue à ce groupe d’individus, intercepté dans la commune d’El Khroub, à bord de 2 véhicules, où 2.350 pièces de monnaies archéologiques ont été dissimulées, a-t-on encore détaillé, indiquant que l'expertise effectuée sur les pièces récupérées a révélé que celles-ci remontent au 2e et 4e siècles de l’époque romaine et ont une valeur historique et archéologique «inestimable».

La même source a révélé que ce groupe d’individus opérait dans le trafic des pièces archéologiques à travers les wilayas de Jijel, Skikda, Alger et Constantine, soulign ant que ces individus profitaient de la conjoncture sanitaire actuelle et la concentration des efforts pour endiguer la propagation du Covid-19 et s’adonnaient à la contrebande des pièces archéologiques.

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires concernées, a fait savoir la même source.