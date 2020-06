Plus de 400 arbustes d’ornement ont été mis en terre à travers plusieurs sites urbains de la wilaya de Constantine, à l’initiative de l’association de la protection de la nature et de l’environnement (APNE), a-t-on appris jeudi de son président Abdelmadjid Sebih.

Menée conjointement avec les services de la direction de l’environnement et l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement technique (CET), l’opération est inscrite dans le cadre d’un programme établi à l’occasion de la journée internationale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, a précisé à l’APS, le même responsable. Devant se poursuivre jusqu’au 5 du mois de juillet prochain, ce programme en cours d’exécution a porté aussi sur l’organisation d’une action de désherbage et de nettoyage du cimetière central au chef-lieu de wilaya en étroite collaboration des scouts musulmans algériens (SMA), a souligné M. Sebih, relevant que l’opération a consisté notamment en la collecte des déchets en plastique et l’élimination des herbes sauvages qui favorisent les départs d'incendie, pa rticulièrement en cette période de canicule. Il a été procédé aussi en coordination avec des entreprises activant dans le domaine de l’environnement dont la société polyvalente des travaux de l’environnement (SOPTE) à la réalisation de plusieurs actions d’aménagement et d’entretien des espaces verts et des aires de jeux et le nettoiement et la désinfection de différentes cités à l’instar du quartier des frères Abbas, Daksi Abdesselam ainsi que les villes Ali Mendjeli et Massinissa (El Khroub) en application des mesures préventives contre la propagation du coronavirus Covid 19, a ajouté le même responsable. Cette campagne d’assainissement, soldée par la collecte de quantités importantes d’ordures et déchets ménagers, a été suivie par l’organisation d’une opération de sensibilisation des citoyens autour des procédures de lutte contre ce nouveau virus où 2 .200 masques de protection ont été distribués, a précisé le même responsable.

Les actions de désinfection réalisées depuis le 22 mars dernier, date de l’émergence de la pandémie à l’échelle locale ont touché aussi des administrations, des mosquées et des structures des secteurs social et de la santé à l’instar de Dar Errahma et de l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) en gynécologie- obstétrique de Sidi-Mabrouk, a signalé le président de l’APNE.