Cette suspension concernera les communes de Oued Koriche, Bab El Oued, Bologhine et Alger Centre, et ce «à partir de samedi 20 juin à 23h00 jusqu'à lundi 22 juin 2020 à 23h00», en raison de l'infiltration des eaux dans certaines habitations situées en contrebas du chemin des 7 Merveilles dans la wilaya d'Alger suite à un écoulement très important provenant de l'une des conduites principales de production, ce qui a nécessité l'intervention urgente des équipes de SEAAL pour procéder à la réparation de la conduite, précise la même source.

L'intervention des équipes de SEAAL se déroulera en deux étapes.

La première étape qui débutera le samedi 20 juin 2020 à partir de 23h00 et qui durera 24h, consiste à réaliser les travaux de réparation de cette conduite.

L a seconde étape, qui débutera juste après la fin des travaux, prévus le dimanche 21 juin 2020 à 23h00, durera aussi 24h jusqu'à lundi 22 juin 2020 à 23h00 et consiste au remplissage des réservoirs et à la mise en pression des réseaux de distribution.

La SEAAL informe ses clients que cette suspension touchera les quartiers des communes suivantes: Commune de Oued Koriche (cité Djenane Hacene, cité 64 logements, Climat de France, quartier Fontaine Fraîche, quartier Diar El Kef, quartier Tarek Ibn Ziad, quartier Skoto Nadal et la partie basse de Frais Vallon). Commune de Bab El Oued (boulevard Colonel Lotfi, rue Rabah Bissas, rue Abdelkader Abdoune et boulevard Said Touat). Il s'agit également de la commune de la Casbah (boulevard Mohamed Taleb, MDN, Hôpital Ait Idir et rue Docteur Bentami), de la commune de Bologhine (chemin Dazey, rue Akli Rahem, Ahmed Ouail, rue Mahdi Bentoumert et rue Arezki Yacef) et de la commune d'Alger centre (Quartiers des frères Bellili, Abdelaziz Mouzaoui, frères Benacer, Sfindja, Ain Zeboudja, la Perlier, Frantz Fanon, chemin des 7 Merveilles, Yahia Feradi, chemin Pouyane, 118 rue Krim Belkacem, Hôtel Aurassi, cité des Fonctionnaires, chemin Sidi Brahim, chemin Aknouche et l'immeuble Aéro-habitat).

La SEAAL précise à ses clients impactés que la remise en service de l' alimentation en eau potable au niveau de ces quartiers se fera progressivement durant la nuit du lundi 22 juin 2020 à mardi 23 juin 2020 et se stabilisera totalement durant la journée du mardi 23 juin 2020. Elle met en place un dispositif de camions-citernes afin d'assurer les usages prioritaires (Etablissements publics et hospitaliers).

Pour toute information, SEAAL met à la disposition de ses clients le numéro de son centre d'accueil téléphonique opérationnel 1594 accessible 7j/7 et 24h/24.