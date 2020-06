Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au Souverain du Maroc, le Roi Mohamed VI, dans lequel il a exprimé son soulagement après la réussite de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie récemment.

«Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle du déroulement avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement et de vous préserver de tout mal», a écrit le Président Tebboune.

«Je vous prie, votre Majesté, d’agréer mes vœux sincères de santé et l’expression de mes sentiments de considération et d'estime», a ajouté le Président de la République.