Les virées touristiques par le bus «Oran City Tour» reprendront dimanche prochain après un arrêt d'activité lié à la pandémie du coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de la direction régionale de l’entreprise de l’Office national algérien du tourisme (ONAT).

«Oran City Tour» reprendra son activité touristique en respectant les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 dont l'utilisation de 50% des sièges, le port du masque de protection et le respect de la distanciation physique, a indiqué le guide touristique chargée de ce service Redouane Youcef.

Les virées concernent les circuits touristiques du vieil Oran qui abrite de nombreux monuments historiques, a fait savoir M. Redouane, soulignant que la visite de certains monuments dont le «Palais du Bey», «Santa Cruz» et les «Portes historiques» se fera en dehors de ces sites fermés à cause des mesures préventives de la pandémie du Covid-19. Ces visites prennent le départ du siège de la direction régionale de l’ONAT, sis rue Mohamed Khemisti, pour sillonner plus de 10 sites historiques et paysages naturels et arriver à la place du 1er novembre, au c entre-ville d’Oran.

Le bus touristique, inauguré en décembre dernier, attire plusieurs fans des sites archéologiques avec une affluence moyenne par mois de 500 personnes venus d’Oran et d’autres wilayas, a-t-on indiqué. Par ailleurs, la direction régionale de l’ONAT œuvre à créer un deuxième itinéraire pour bus «Oran City Tour» pour la visite d’autres sites culturels à l’Est d’Oran, a-t-on ajouté. La direction régionale de l’ONAT a repris depuis une semaine ses activités tout en respectant les règles sanitaires de prévention contre la pandémie du Covid-19.