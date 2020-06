Le gaokao, examen national d'entrée à l'université de la Chine, appliquera cette année des mesures anti-épidémiques strictes sur les sites d'examen telles que l'obligation du port du masque pour les élèves et les surveillants, et des salles d'isolement pour ceux qui présentent des symptômes suspects, rapportent des médias locaux.

He Qinghua, responsable de la Commission nationale de la santé, a indiqué lors d'une conférence de presse organisée vendredi par le ministère de l'Education que tout le personnel concerné devait subir un contrôle de température et porter un masque avant d'entrer dans les sites d'examen.

«Une fois dans les salles d'examen, les élèves des zones à faible risque d'infection peuvent enlever les masques s'ils le désirent, tandis que ceux des zones à risque modéré et élevé et l'ensemble des surveillants et du personnel doivent porter des masques pendant la durée des examens», a noté le responsable.

Des salles d'isolement seront spécialement aménagées sur chaque site d'examen, et les élèves à température élevée ou avec des affections respiratoires feront d'abord l'ob jet d'une évaluation de santé effectuée par un professionnel pour décider s'ils sont suffisamment en forme pour passer le gaokao.

Si leur résultat à l'évaluation est satisfaisant, ils pourront passer leurs examens en salle d'isolement, a expliqué M. He. Les surveillants des salles d'isolement doivent porter des combinaisons de protection si nécessaire, a-t-il ajouté. Le gaokao de cette année a été reporté d'un mois à juillet en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.

à Pékin 25 cas en plus, le génome du virus publié

La Chine a rapporté vendredi 25 nouveaux malades du Covid-19 à Pékin, et publié le génome du coronavirus découvert dans un récent foyer d'infection de la ville, qui présenterait des similitudes avec une souche européenne. Les Pékinois avaient repris une vie presque normale après deux mois sans contamination. Mais un rebond épidémique depuis la semaine dernière a entraîné le confinement de quartiers et le dépistage de dizaines de milliers d'habitants.

Le marché de gros de Xinfadi, principal lieu d'approvisionnement en fruits et légumes de Pékin, est soupçonné d'être la source des nouvelles contaminations. Le virus a notamment été découvert sur des planches à découper le saumon importé. Les autorités ont publié dans la nuit de jeudi à vendredi de nouvelles informations sur le rebond épidémique et partagé le génome du virus avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les scientifiques étrangers.

«A en juger par les résultats préliminaires de l'épidémiologie génomique, ce virus viendrait d'Europe», a déclaré Zhang Yong, un haut responsable du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies.

« Mais il est différent de (la souche) du virus qui circule actuellement en Europe.

Il est plus ancien», a-t-il précisé dans un article publié par la commission nationale anticorruption. En clair selon lui, il pourrait s'agir d'une version ayant circulé sur le continent européen il y a plusieurs semaines ou mois. Zhang Yong évoque plusieurs hypothèses: le virus aurait pu venir d'Europe via des aliments congelés, ou bien se trouvait depuis longtemps sur le marché de Xinfadi, où il aurait profité de l'humidité et de l'obscurité pour survivre -- d'où sa similitude avec des souches plus anciennes.