Plusieurs marchés de la wilaya de Sétif ont été temporairement fermés de nouveau à partir de jeudi pour non respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a affirmé le wali, Mohamed Belkateb.

Au cours d’une rencontre avec les cadres des directions de la santé, du transport, de la jeunesse et des sports et de la sûreté, le chef de l’exécutif local a affirmé que «la décision de fermeture temporaire de ces marchés est venue après l’évolution de la situation sanitaire dans la wilaya marquée par une augmentation du nombre des cas d’atteinte par le nouveau coronavirus et le non-respect des mesures préventives notamment la distanciation corporelle et le port des bavettes».

Le wali a précisé que la décision concerne «le marché 1014» , ceux de «Ain Mouss» (Nord de Sétif), de «Bensekka» (Sud de Sétif), du centre commercial «Afrique» du centre-ville ainsi que le marché à bestiaux de Sétif et «Souk El Had» d’El Eulma (15 km à l’Est de Sétif).

M. Belkateb a déclaré que la fermeture des marchés qui revêt à la fois «un double caractère répressif et de sensibilisation, court de je udi à une date non déterminée». Il a aussi fait état de la fermeture de 31 commerces dans les deux communes de Sétif et d’El Eulma depuis le nouvel aménagement des horaires de confinement pour «non respect des mesures de prévention».

Concernant la situation épidémiologique dans la wilaya, le wali a estimé qu’en dépit de l’accroissement «sensible» durant les dernières semaines du nombre de cas confirmés de Covid-19 qui est passé à 811, la situation «et sous contrôle» à la faveur de la mobilisation de tous les moyens nécessaires. Les capacités d’accueil des malades atteints par le coronavirus ont été augmentées de 150 à 300 lits à la faveur de la mobilisation de l’INSFP de la cité Tebinet (Nord de Sétif).

Le CHU Mohamed Abdenour Saâdna est réservé à la prise en charge des malades en état critique, est-il indiqué.