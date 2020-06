Le séjour des malades asymptomatiques a été réduit à cinq jours dans l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran en application d’une instruction du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière relative à l’actualisation des critères de prise en charge du Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de cet établissement de santé publique.

Désormais, les personnes positives au Covid-19 mais asymptomatiques «pourront suivre un traitement à l’hôpital pour une durée de cinq jours et ensuite rentrer chez eux et s'astreindre à un respect strict des règles de confinement durant le restant de la période du traitement», a-t-on indiqué.

Le confinement du patient reste de vigueur pendant la durée du traitement, soit jusqu’au 10ème jour et durant les deux autres semaines suivant le traitement, a-t-on fait savoir.

«Le patient doit être suivi à l’hôpital du jour ou en ambulatoire du 7è au 11è jour et un contrôle s’impose avant un autre confinement de 14 jours chez soi,» a souligné la même source, rappelant que la durée d'hospitalisation des porteurs sains du virus à l'EHU était de 14 jours avant d’être écourté à 10, voire ensuite huit jours. La nouvelle démarche a été engagée à l’EHU au courant de la semaine en cours.