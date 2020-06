Jugé intransférable il y a quelques mois, la presse saoudienne indique dans ses dernières informations sur le dossier Belaïli que ses employeurs ont changé d’avis et pensent sérieusement à vendre leur joueur lors du mercato estival.

Les responsables du Ahly Djeddah se préparent à vendre deux vedettes du club, à savoir l’international algérien Youcef Belaïli et le Brésilien Josef da Souza Dias.

La même source a expliqué les raisons de cette décision par le fait que Belaïli et son coéquipier Dias "n'ont pas pu trouver leurs repères avec leur club".

De plus, l'ancien joueur de l'USM Alger avait rencontré d’énormes problèmes avec ses dirigeants au cours de cette première saison. Arrivé l'été dernier en provenance de l'ES Tunis, Belaïli (28 ans) a inscrit deux buts et offert trois passes décisives en 13 rencontres de championnat disputées.

Avant l'arrêt du championnat en Arabie saoudite en mars, provoqué par la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), le Ahly Djeddah occupait la 4e place avec 37 points, loin derrière Al-Hilal, solide leader avec 51 unités, au terme de la 22e journée. Le championnat saoudien reprendra ses droits le 4 août proch e.